1. Выдвижение Путина – шокирующая и неожиданная новость.

Сенсацией было бы невыдвижение Владимира Путина, слухи о котором ходили всю осень, но, кажется, не были вызваны вообще ничем, кроме естественной потребности некоторых политических комментаторов в интриге, которой можно было бы занять работающие вхолостую умы. Власть Владимира Путина не предусматривает его ухода на покой, потому что не существует механизмов, которые бы гарантировали неприкосновенность путинской системы да и его самого после его ухода, а в окружающей действительности, как международной, так и внутренней, всегда найдутся факторы, которые позволят считать это время слишком сложным, чтобы идти на политические эксперименты. Насколько вымученной была интрига с ожиданием невыдвижения, настолько же вымученной кажется реакция людей, делающих вид, что они удивлены тем, что Путин решил остаться. Если переходить на язык школьного сочинения, то строчку «свобода – это когда забываешь отчество у тирана» почему-то принято относить к тем счастливым странам, граждане которых могут себе позволить не следить за сменой первых лиц, но ключевое слово здесь все-таки «тиран», то есть речь идет о внутренней свободе подданного тирании, и стоит констатировать, что именно эта свобода в России сейчас в дефиците – слишком мало людей, готовых забыть словосочетание «Владимир Владимирович», слишком велика привязанность к Путину даже у тех, кто делает вид, что он им не нравится. Путинская власть в нашей стране давно перешла в хроническую стадию, и странно сейчас высчитывать, сколько лет вам будет в 2024 году или какую часть жизни вы прожили при Путине – все эти расчеты стоило сделать значительно раньше и забыть о них.