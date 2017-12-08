Сегодня у вице-премьера правительства РФ по спорту Виталия Мутко день рождения. До большого юбилея – шестидесятилетия – остался всего год. Всерьез пишу о спорте я около двадцати лет. Почти половину моего срока российским спортом управляет этот человек. Среди всех его предшественников, считая с начала прошлого века, это твердое второе место по продолжительности.

Самое пошлое, что можно только придумать в сложившейся ситуации, – припоминать грехи, анализировать поступки и слова, выносить вердикты и требовать увольнения. Да, у Мутко опять тяжелые дни, люди разной степени политического веса требуют его крови, в комментариях в интернете творится ад, но отставки не будет. По крайней мере не сейчас. Собственно, в ней уже нет никакого смысла. Шуметь стоило хотя бы год назад, а лучше два – когда переговорщики с той стороны нам явно и косвенно намекали: уберите вашего министра, и можно начать договариваться. Тогда у российского спорта еще оставались шансы сохранить лицо. Осенью прошлого года министра не просто не убрали, а повысили до вице-премьера правительства. Это был очевидный сигнал для всех: своих не сдаем, а Виталий Мутко – свой.

Странно, у меня нет настоящей антипатии к Виталию Мутко – и никакие дни рождения тут ни при чем. Как-то не получается всерьез на него злиться. Да, он стал одним из творцов величайшей катастрофы в истории индустрии, после которой придется восстанавливаться не один год. Но его карьера лишь скопировала свое время – время, в котором персонажей назначают и меняют по степени вхождения в магический круг. И среди представителей этого круга Виталий Мутко даже в чем-то симпатичен. Он хотя бы живой среди всех этих мертвецов. Про него есть что рассказать и есть что вспомнить.

Храпящий смотрящий

Уникальной особенностью Виталия Мутко среди людей его статуса считается телефон. Правильнее сказать, номер телефона. Этот номер появился у него в конце 2004 года, при переезде в Москву из Питера – чтобы весной пойти на выборы президента Российского футбольного союза (РФС). До этого он с 1997 года был президентом футбольного клуба «Зенит» – статус, конечно, весомый и публичный, но тогда провинциальный. С тех пор код 095 поменялся на 495, входящие звонки стали бесплатными, Мутко стал сначала президентом РФС, потом министром спорта, а затем и вице-премьером. Неизменно одно: большой чиновник по-прежнему пользуется этим номером и отвечает на звонки – в том числе от неизвестных абонентов. Если повезет, можно нарваться на неожиданную исповедь и ответы на вопросы, которые ты и не думал задавать.

Те самые выборы президента РФС апреля 2005 года, на которых Мутко впервые попал в топ-менеджмент российского спорта, запомнились, возможно, самой комичной сценой, какую можно только придумать в такой ответственный момент. Будущего главу российского футбола за пределами страны не знал никто, а менял он, между прочим, вице-президента ФИФА Вячеслава Колоскова, титана международной политики, рулившего отечественным футболом более четверти века. Колоскова «попросили» уйти, а на его место направили Мутко. Выборы были, разумеется, формальностью.

Так вот, присланный наблюдателем от Европы мальтиец Джозеф Мифсуд спустя 15 минут после начала церемонии, сидя в президиуме, сладко зевнул, откинул назад голову, всхрапнул и до самого конца проспал, как крепыш-младенец.

– Как вам новый президент? – спросили его потом ехидные журналисты.

– Я общался с ним после выборов. До этого мы не были знакомы. Надеюсь, он принесет пользу вашему футболу и прекрасно справится со своей задачей.

– Вы назовете фамилию этого замечательного человека?

– Да, конечно… Ульсов, нет, не Ульсов. Подождите, у меня столько имен в памяти… Может, Руско? Рутко? Разве я не прав?

– Его фамилия Мутко.

– Мутко! Я так и сказал.

«Собрались в сарайчике и отчитались между собой»

Назначение Виталия Мутко министром спорта в мае 2008 года стало для сообщества большим сюрпризом. Мутко считался человеком полностью «футбольным» и крайне далеким от жизни олимпийских видов спорта (а к тому времени Сочи уже выиграл право проведения Олимпиады-2014). Слушать его рассуждения о гребле на байдарках и каноэ и лыжном фристайле тогда было крайне забавно, но надо отдать ему должное – учился он быстро. Хотя недостаток бэкграунда ощущался еще долго: то не так подсчитает медали в прямом эфире (не подозревая, что часть дисциплин не входит в олимпийскую программу), то назовет «неизвестным» местечко, откуда родом новая олимпийская чемпионка (хотя он только вчера награждал героя оттуда же).

Уже весной 2009 года на публичных коллегиях Минспорта он, не стесняясь присутствующих, распекал президентов федераций, шутил и сыпал каламбурами. «Сборная водокачки», «отчитались в сарайчике», «расписаться за результат кровью» – главные спортивные мемы конца нулевых. Все – авторства Мутко.

Вот классический монолог того периода: «Это национальная сборная страны или сборная водокачки, в конце концов?! Государство тратит миллиарды рублей на подготовку! Вот есть у команды главный тренер? Скажите, если нужно, мы можем и иностранца привезти. Но мне нужен человек, который грамотно спланирует подготовку и сможет кровью расписаться за конечный результат. Что говорите? Президиум?! Да знаем мы ваш президиум! Это же парадокс: провели провальный сезон, собрались где-то там в сарайчике, отчитались между собой – и все те же люди на своих местах остались и дальше работают. Так нельзя! Скажите мне, в чем проблема, что нужно сделать, – я во всем помогу! Или вы хотите, чтобы мы и Олимпиаду-2014 в Сочи провалили?»

«Спортсмены – это дети, они не виноваты, что такие»

Олимпиаду в Сочи не провалили, а в заключительные дни казалось, что российский спорт попал в сказку. Первое общекомандное место – после 11-го четыре года назад! Кто же знал, что все так обернется.

Один ироничный молодой человек в эти тяжелые дни довольно смешно пошутил в фейсбуке: «Слушайте, давайте просто вспомним о том, как нам когда-то было хорошо. А то весь день один негатив» – и привел ссылку на мой пост от 23 февраля 2014 года. Я его написал в последний день Олимпиады сразу после лыжного марафона, когда три россиянина заняли весь подиум – от золота до бронзы (у двух из них сегодня уже отобрали награды), после чего стало понятно: сборная России займет первое место на домашней Олимпиаде.

«Только что с трибун галопом сбежал Леонтич. Само солнце лучилось из его глаз. “Вот это точка, да, мужики?” – сказал он и совершил какой-то кульбит. Вообще, вопросов к Леонтичу не может быть. Никаких. Министр, при котором сборная России показала лучший результат в истории. Конец».

Безусловно, сейчас над этим стоит иронизировать. А тогда… Тогда казалось, что министр поймал бога за бороду. И при всем моем сложном к нему отношении не признать его заслуги в том результате было бы нечестно (да, как-то двусмысленно звучит про заслуги и результат, учитывая последние новости).

За месяц до того я чуть было не попал в серьезный переплет, одной своей, как мне казалось, рядовой колонкой нарушив планы серьезных граждан. Доброжелатели искренне советовали пару дней переночевать не дома – вряд ли пригодится, но на всякий случай. Министр мне позвонил и не грозил, даже не увещевал. Скорее недоумевал: «Зачем ты так? Спортсмены – это же дети. Прояви ты понимание. Они не виноваты, что такие».

«Гладит по пузику: “Леня, Леня…”»

В чем Мутко совершенно точно нельзя обвинить – так это в том, что он равнодушен к спортсменам. Их он по-настоящему любит. Люди это чувствуют, а потому мало кто публично высказывается против своего начальника – даже после завершения карьеры.

Был в свое время такой министр спорта – Сергей Павлович Павлов. Считается лучшим управленцем в истории нашего спорта: именно его силами в 1970-е годы был выстроен тот фундамент, на котором мы топчемся до сих пор. Собственно, он и держит рекорд по продолжительности нахождения на своем посту – 15 лет. Мутко пока второй (если суммировать статус министра и вице-премьера).

Недавно я разговаривал с человеком, хорошо знавшим Павлова, и тот рассказал такой случай. «У Павлова была одна особенность – он слишком преклонялся перед спортсменами. Видимо, понимая, что во многом от них зависит. До сих пор помню, как он встречался с командой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ленинграде весной 1968 года, его только назначили. И вот стоит главный спортивный министр перед нашим гигантом, тяжеловесом Леонидом Жаботинским, и так любовно его по пузику гладит: “Леня, Леня…”».

Мутко войдет в историю нашего спорта как человек, который гладил спортсменов по пузику – и загладил до кровавых мозолей. Залюбил до смерти. Гладил, любил, а потом не сделал ничего, чтобы уберечь их от серьезной неприятности.

Пятого декабря МОК принял решение пожизненно отстранить Виталия Мутко от олимпийского движения – сочтя участие в системе махинаций и сокрытия допинг-проб на Играх-2014 в Сочи доказанным. Российские спортсмены будут представлены на ближайших зимних Олимпийских играх в феврале 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом.