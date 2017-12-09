Сотни миллиардов долларов, ежегодно генерируемые технологической индустрией, не приносят душевного покоя тем, кто за ней стоит. В прошлом месяце Шон Паркер, сооснователь сервиса Napster, инвестор и первый директор Facebook, говоря о своем отношении к социальным сетям, заявил: «Бог знает, что они делают с мозгом наших детей». По его словам, инвесторы и создатели Facebook отдавали себе отчет в том, что создают продукт, «использующий слабости человеческой психологии», и теперь, спустя годы, он превратился в «сознательного противника» социальных медиа.

Незадолго до выступления Паркера другой предприниматель и программист, ранее работавший в Google и Facebook, Джастин Розенштейн признался, что ограничил себе доступ к соцсетям, и сравнил Snapchat с героином. Такая растерянность по поводу бизнеса, который сделал тебя богатым, все чаще встречается в Кремниевой долине. Но теперь, пишет New York Times, у разработчиков, инженеров, дизайнеров и предпринимателей из Калифорнии есть куда с ней идти: в Esalen Institute – место, где им помогут заново найти себя.

Esalen, расположенный в трех часах езды от Сан-Франциско, был основан в 1962 году в качестве некоммерческого центра, отвечавшего новейшим веяниям времени: здесь желающие знакомились с йогой, органической пищей, медитацией и принципами самопознания. Согласно легенде, по обширной территории, бывало, бродил с пистолетом писатель Хантер Томпсон. Кроме того, институт сыграл определенную историческую роль: как указано на его сайте, в 1989 году Esalen был в числе спонсоров первого визита в США Бориса Ельцина, «сразу после которого он вышел из Коммунистической партии» (на самом деле Ельцин объявил о выходе из партии почти год спустя). В октябре 2017-го, после масштабной перестройки и обновления Esalen открылся с новой миссией: выводить людей мира технологий из экзистенциального кризиса.