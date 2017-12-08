Журналист Егор Сенников продолжает цикл разговоров о духе времени, в котором наши современники рассуждают о России, настроении настоящего момента и о том, куда все идет и почему. Сегодняшняя беседа – с лингвистом, ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге Николаем Вахтиным. Предыдущие выпуски цикла можно посмотреть здесь.

– Начать наш с вами разговор я все-таки хочу с вопроса об отказе Рособрнадзора в выдаче лицензии Европейскому университету. Какими будут следующие ваши шаги и руководства университета в целом?

– Мы дождемся окончания зимних каникул и в январе подадим очередную заявку на лицензирование. Мы надеемся, что к тому моменту все вопросы к нам будут сняты. У Рособрнадзора явно предвзятое отношение к нам, в частности – в плане пресловутой пожарной безопасности. Нам было выписано предписание МЧС по устранению недочетов, мы их устранили, но Рособрнадзор, не дожидаясь, пока мы их устраним, счел возможным отказать нам в лицензии. Если бы они подождали два-три дня, то эта претензия была бы снята.

Это в очередной раз демонстрирует необъективность этой организации, которая, как мне кажется, могла бы использовать некоторое количество своих ресурсов для очистки собственных рядов. Там далеко не все в порядке – а что именно я имею в виду, вы узнаете в ближайшие недели.

– А там, в Рособрнадзоре, отдают отчет в том, чем грозит подобная атака на университет, или это такое простое дуболомство?

– Грозит кому?

– Ну, российской науке, обществу…

– Они не думают о российскую науке.

– А для них самих опасности нет?

– По крайней мере, они этой опасности не чувствуют.

– В своих публичных заявлениях по поводу сложившейся ситуации вы говорили, что корень всей этой проблемы – в бюрократизации общества в целом и науки в частности. Как вы думаете, ситуация, в которую попал Европейский университет, единичная или часть, возможно, большей атаки? Стоит ли опасаться другим научным заведениям в России?