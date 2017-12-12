Никто не хочет, чтобы власти отслеживали абсолютно все наши действия в интернете. Однако многим людям сложно удержаться, чтобы самим не сыграть роль Большого брата – по отношению к собственным детям. В течение последних лет бухгалтер Мэнди Снайдер следила за социальной активностью своей 13-летней дочери с помощью специального приложения mSpy. И она не испытывает никаких угрызений совести, пишет Nautilus: недавно ей удалось предотвратить попытку дочери переспать со своим бойфрендом.

Прошлогодний опрос Pew Research Center родителей подростков 13–17 лет выявил, что 61% родителей проверяет, какие сайты посещает их отпрыск; 60% – следят за их аккаунтами в соцсетях; 48% – просматривают историю телефонных звонков и посланий. При этом доля тех, кто выясняет с помощью смартфонов место нахождения подростков, составляет лишь 16%.

Согласно исследованию компании McAfee (2014), 45% подростков изменили бы свое поведение в сети, если бы знали, что родители за ними следят. По более раннему опросу McAfee (2013), более 30% подростков и вовсе скрывают от родителей свою онлайн-активность.