Число криптовалют в обращении, по данным на декабрь, превысило 1,3 тысячи. Общий объем этого рынка составляет более $400 млрд. Торговля практически неподконтрольна государственным регуляторам, это открывает возможности для практик, которые на традиционных рынках были бы расценены как нелегальные. Свежее расследование Business Insider рассказало, что на электронных площадках – по крайней мере, при торговле некоторыми криптовалютами – распространен метод «накачки и сброса», классический способ искусственного завышения цен.

«Даже при беглом взгляде на биржи можно заметить, что это широко практикуется – особенно с альткоинами, количество которых в обращении не столь велико», – отмечал представитель юридической фирмы RPC Билл Йейтс. «Думаю, это вполне обычная практика, – соглашался венчурный капиталист Mangrove Capital Майкл Джексон. – Многие просто не видят в этом ничего плохого. Хотя в тех сферах, которые регулирует государство, за это можно оказаться в тюрьме».

Один из таких трейдеров, некий Нико из Бельгии, рассказал Business Insider, что знает около 20 групп, занимающихся «накачкой и сбросом». Наиболее влиятельные из них, по его данным, насчитывают от 15 тысяч до 25 тысяч человек.

Трейдер дал интервью изданию, сообщив, что руководит одной из групп, действующих на бирже Bittrex. Его рассказ добавляет деталей к проведенному расследованию.