Мощный приток денег, который обеспечивает биткоиновая лихорадка, за считанные месяцы создал целую новую индустрию. Люди играют на курсе, создают блокчейн-стартапы, привлекают деньги через ICO. Растут сообщества блокчейн-энтузиастов, только в России есть уже несколько десятков обучающих курсов по криптоэкономике – мода добралась уже до классических вузов. В одной из компаний, зарабатывающей на биткоине, корреспондент Republic наблюдал традицию – пить шампанское каждый раз, когда курс пробивает новую тысячу долларов. Понятное дело, осенью этого года там часто бывали навеселе. Пока курс биткоина продолжает расти, голоса скептиков, уверенных, что «пузырь лопнет», звучат все тише (хотя они, конечно, по-прежнему могут оказаться правы). Так или иначе, биткоин уже бесповоротно изменил жизни тысяч людей. Republic поговорил с биткоин-энтузиастами, которые узнали о мире криптовалюты задолго до массовой истерии (многие отказывались говорить из-за по-прежнему неоднозначного правового статуса биткоина).

Анатолий Капустин, блогер

На биткоин я обратил внимание довольно давно, когда он еще стоил точно меньше доллара. Я на домашнем компьютере майнил, потом на какие-то деньги купил их относительно немного по тем временам. В общей сложности тогда у меня было где-то 50 биткоинов. В тот момент курс не рос, всего это было где-то 50 долларов, и у меня случилось небольшое несчастье – полетел жесткий диск, сломалась таблица разделов. Я стал узнавать, сколько будет стоить восстановить информацию. Выходило, что ремонт будет дороже 50 долларов, других важных данных там не было, поэтому я просто решил купить новый диск, и все. Ну и забыл про это.

Примерно два года назад я принял участие в хакатоне по блокчейн-проекту. Оказался там совершенно случайно, без опыта участия в хакатонах, потому что я был продавцом рекламы у блогеров. Карты так сложились, что мы сделали прикольный проект и получили один спецприз, получили немного денег в биткоинах и в другой валюте – Waves. В ней я получил две тысячи токенов, почти сразу продал их в районе шести тысяч рублей. Радостный, пошел подстригся на эти деньги, купил девушке цветы, а через некоторое время я заметил, что основатель этой Waves на экономическом форуме встречается с Путиным, и курс валюты очень сильно подскочил. В итоге, я посчитал: то количество криптовалюты, которое я продал когда-то за условные 5 тысяч рублей, теперь стало стоить около 12 тысяч долларов.

Я подрабатывал за биткоин: делал какие-то проекты, потом рассказывал людям про то, как купить биткоины, как работает эта система, какая ее философия, что такое децентрализация и зачем она нужна. Брал оплату биткоинами, потому что рублей мне всегда хватало, а биткоин это такая инвестиция в будущее. В общей сложности, я в биткоины своих личных денег вложил максимум 30 тысяч рублей.

По поводу того сколько точно я заработал, я не буду раскрывать цифры – это принципиальная позиция. Могу лишь только сказать, что самая моя удачная инвестиция дала мне увеличение моего капитала в рублях примерно в 780 раз за три месяца. Я вложил не особо много, но с каждого рубля я получил 780 рублей прибыли.