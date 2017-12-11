Заявление Владимира Путина о готовности баллотироваться на пост президента стало очередным толчком для дискуссий о будущем составе правительства, раскладах сил, предвыборной программе фаворита президентской гонки. Однако за всеми этими безусловно очень интересными вопросами скрывается еще один, гораздо менее обсуждаемый: что ожидает в рамках будущего четвертого срока путинских друзей? Третий срок не для всех окончился благополучно: Владимир Якунин, Андрей Бельянинов, Евгений Муров, Сергей Иванов (последний, правда, еще может показать себя!) – далеко не полный перечень потерь среди президентских «бойцов». Новый срок не обещает быть проще: правила игры постепенно меняются, а конкуренция за ресурсы нарастает.

По итогам завершающегося третьего срока Путина можно приблизительно обозначить свод негласных ограничителей, которые российский лидер обрисовывает для своих соратников, накапливающих с каждым годом все более значительные ресурсы.