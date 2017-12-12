Несколько лет назад миллиардер, венчурный инвестор Питер Тиль пожаловался на то, что «нам обещали летающие машины, а вместо этого мы получили 140 символов». Он заявил, что на фоне роста IT-индустрии достижения в других отраслях гораздо менее значительны, а то, что приносит прибыль технологическим компаниям, не обязательно делает мир лучше.

Можно ли утверждать, что «инновации мертвы»? Эксперт в области IT, партнер венчурной компании Andreessen Horowitz Бенедикт Эванс доказывает, что нет. Он отмечает, что перспективные технологии – криптовалюта, дополненная реальность, беспилотные машины – сегодня находятся на ранней стадии развития. Можно сравнить их с ранним интернетом, который функционировал, но его экономический потенциал еще не был раскрыт.

Эванс выступил с презентацией на ежегодной конференции Andreessen Horowitz, посвятив ее состоянию технологий и перспективам в ближайшие десять лет. Хотя и оговорился, что прогнозы достаточно условны. Попытки оценить сегодня потенциал дополненной реальности, по его словам, напоминают прогнозы об использовании мобильного интернета в конце 1990-х годов. Тогда можно было услышать предсказания, что его содержание сведется к «биржевым сводкам, новостям и погоде».

Вот основные тезисы его выступления.