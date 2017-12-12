Владимир Путин, неожиданно приземлившись на авиабазе Хмеймим, объявил о завершении российской военной операции в Сирии и возвращении в пункты постоянной дислокации в РФ значительной части российской группировки.

Это действие необходимо рассматривать в сугубо предвыборном контексте. Никакой военной и внешнеполитической необходимости в таком рискованном «трюке», разумеется, не было – риски террористической атаки (например, удара «Градами») на мероприятие с участием первого лица были слишком высоки. Объявить о победе можно было и из Сочи по видеосвязи, как это уже и делалось в марте 2016 года. Но тогда не было бы такой впечатляющей телекартинки, которая транслировалась по всем телеканалам для внутренней аудитории, а затем станет частью видеоряда предвыборных материалов президентской кампании Путина. Возможно, решение об участии лично президента было принято в самый последний момент (под пресс-конференцию 14 декабря, как утверждают знатоки), но мероприятие с официальным объявлением о завершении сирийской операции было спланировано давно в тесной привязке к выдвижению Путина на новый президентский срок. Удивление тут может вызвать только то, что Путин прилетел в «Хмеймим» на борту нового летающего командного пункта на базе Ту-204, а не на истребителе Су-30.

Президент не берет свой «сирийский гамбит» в новый избирательный цикл, ему важно показать, что эта история отыграна успешно, и наращивания российской вовлеченности, а значит и роста потерь не будет, что, по данным «Левада-Центра», начинало беспокоить россиян. Важно не создавать дополнительных раздражителей для лоялистского избирателя, ведь сирийская война не была предвыборным обещанием Владимира Путина и не фигурировала в его майских указах. Не была она и войной по необходимости, когда под угрозой оказывалась бы территориальная целостность России и жизни ее граждан, это была война по выбору (a war of choice), личному выбору Владимира Путина (как война в Ираке была личным выбором Джорджа Буша). Отсюда стремление как можно скорее объявить о победе и уйти, пока это еще можно сделать с достаточной степенью правдоподобности.