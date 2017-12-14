В 2017 году ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны при слиянии нейтронных звезд, открыли три планеты, на которых возможна жизнь, и обнаружили сверхмассивную черную дыру. И это только часть событий, которые стоит упомянуть под конец года.

«Кассини – Гюйгенс» завершил миссию

В сентябре завершилась миссия по исследованию Сатурна. За 20 лет миссии мы получили более 450 тысяч снимков Сатурна и его спутников, попутно аппарат сфотографировал Луну и Юпитер. «Кассини» обнаружил семь новых спутников Сатурна. Снимки позволили рассмотреть полярное сияние в атмосфере планеты и шестиугольный вихрь на ее северном полюсе.

Также с помощью аппарата было доказано, что на поверхности Титана, спутника Сатурна, существуют озера и реки из жидких углеводородов. А подо льдами другого спутника – Энцелады – скрывается более теплый океан, чем можно ожидать от столь дальней планеты. Если на поверхности планеты температура около −200°C, то в глубине вод уже +1°C. Аппарат насчитал на Энцеладе более ста гейзеров. Ученые допускают существование там примитивной жизни. Астробиолог Рокко Манчинелли считает, что там могут обитать аналоги микроскопических беспозвоночных – тихоходок.

В апреле «Кассини» начал последнюю миссию – полет между Сатурном и его кольцами, пока не закончится топливо. Переданные аппаратом данные позволили определить возраст колец Сатурна. Оказалось, что им не 4,5 млрд лет, как предполагалось, а лишь 100 млн лет. Теперь ученые пытаются понять, как появились эти кольца. Есть версия, что это остатки одного или нескольких спутников Сатурна, которые разрушились с течением времени. По другой теории, кольца возникли из-за распада крупного небесного тела.

Чтобы земные микроорганизмы случайно не попали на планеты – они могут вытеснить гипотетическую жизнь, – руководители проекта направили аппарат к Сатурну, где он распался в плотных слоях атмосферы.