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Ученые-генетики впервые идентифицировали гены, которые могут влиять на развитие гомосексуальной ориентации у мужчин как в утробе матери, так и на протяжении всей жизни. Это открытие стало еще одним доказательством, что сексуальная ориентация как минимум частично обусловлена биологически, утверждает издание New Scientist. Вопрос о причинах гомосексуальности мировая наука изучала течение десятилетий и это, по всей видимости, самый значительный прорыв в нем.