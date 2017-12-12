В ноябре New York Times (NYT) оказалась в центре скандала. На карте из статьи о строительстве Керченского моста в номере за 11 ноября Крым был обозначен тем же цветом, что и территория России. При этом в пояснении к карте было написано, что это спорная территория между Украиной и Россией.

Киев возмутился. Представитель NYT Дэниель Родес Ха объяснила такое изображение полуострова «последовательным подходом» издания к обозначению на картах территорий, принадлежность которых является «по каким-то причинам спорной». Она также подчеркнула, что считает описание ситуации в Крыму «четким», и заверила, что обозначение Крыма спорной территорией не означает того, что в споре о полуострове газета стоит на стороне России.

Скандалы по поводу неверных границ, цвета или отсутствия географического объекта на карте не так уж редки. Конечно, по мере развития прогресса точность карт повышалась, зато вырос и негативный медиаэффект от любой ошибки – ведь благодаря медиа почти любые карты сегодня широко доступны.