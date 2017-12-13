Чамат Палихапития – пример истории успеха в Кремниевой долине. Он родился в семье беженцев, эмигрировавшей из Шри-Ланки в Канаду. Рос в бедности, пока учился в школе – подрабатывал в Burger King. После окончания университета перебрался в США, устроился на работу в на тот момент крупнейшего интернет-провайдера AOL, где возглавил одно из подразделений. Впоследствии стал вице-президентом по развитию Facebook. С начала 2010-х годов известен как венчурный инвестор, основатель фонда Social Capital. Неофициально его состояние оценивали в $1 млрд.

Палихапития внес свой вклад в успех Facebook – с 2007 по 2011 годы, когда он работал в компании, число пользователей выросло с 50 млн до 800 млн человек. Но после последних президентских выборов в США, когда соцсети заподозрили в манипулировании избирателями (руководителям Facebook, Twitter и Google пришлось объясняться в Конгрессе), заявил, что «чувствует вину». «Никто не думал, что системой можно манипулировать в таких масштабах», – сказал он. Его высказывания находят массу откликов, он заработал себе славу человека, который не стесняется говорить правду.

Недавно основатель SocialCapital развил эту тему. Выступая в Стэнфордской школе бизнеса, он заявил, что социальные сети способствуют расколу общества, а также «программируют» людей. Мы собрали тезисы, которые отражают его взгляды на технологии, бизнес и власть.