Завтра, 14 декабря президент России Владимир Путин проведёт свою традиционную большую пресс-конференцию. Это станет его первым полномасштабным общением с прессой после объявления о намерении снова принять участие в президентских выборах. Как правило, подобные мероприятия сам глава государства использует для того, чтобы донести те или иных месседжи до разных аудиторий: начиная от различных электоральных групп и заканчивая западными партнерами, с которыми Путин тоже любит вести опосредованный диалог на комфортных для себя площадках. И именно в силу этих обстоятельств чаще всего многие напрашивающиеся вопросы либо не задаются, либо получают формальные, пустые ответы, подчеркивающие нежелание Путина раскрывать свое истинное отношение к теме. В этой связи интересно заранее обозначить сюжеты, имеющие на сегодня исключительную значимость и требующие внятной позиции главы государства.

Вопрос первый: в случае избрания в марте будущего года и с учетом того, что это последний президентский срок, намерен ли Путин уделить особое внимание институциональным реформам власти или он исходит из установки, что выстроенная система оптимальна при любом главе государства?

Вопрос в некотором смысле провокационный. Новый срок по закону однозначно является последним, так как российская Конституция запрещает избрание одного и того же лица более двух сроков подряд. А значит, отвечая по существу, Путин фактически обречен на то, чтобы признать свою готовность уйти через шесть лет, что далеко не самый комфортный для него выбор и вероятно несвоевременный. Назвать свой срок последним – значит расписаться в собственной политической «смертности» и подтолкнуть гонку преемников. Не ответить на такой вопрос достаточно просто, что и сделал бы Путин без особого труда после многих лет тренировок. Однако хочет того президент или нет, вне зависимости от планов решить проблему-2024 он превращается в фигуру, которая неизбежно должна совершить нечто, направленное на собственное ослабление. И правка Конституции, и подготовка преемника – в обоих случаях Путин подведет жирную линию под своим «путинским режимом», выстроенным в течение многих лет его правления.