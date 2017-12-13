Столичные чиновники призывают москвичей по возможности обходиться без транспорта и побольше ходить пешком. Однако зимние прогулки по слякотной столице – удовольствие на любителя. Вдвойне сомнительным его делают реагенты, которыми каждую зиму посыпают улицы и дороги Москвы. Свыше 550 тысяч тонн за сезон (втрое больше, чем семь лет назад, когда предельно допустимый объем противогололедных смесей составлял 148 тысяч тонн). Ступая по лужам слизких химикатов, рассыпанных по тротуару, словно бисер, вы, вероятно, подумаете: это неэстетично, неэкологично и не слишком эффективно. Что так быть не должно. Но в мэрии Москвы с вами решительно не согласятся.

Город гордится одной из самых совершенных систем уборки снега, подчиненной самым строгим в мире регламентам. В комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы при случае напомнят, что время на уборку снега в российской столице ограничено четырьмя часами, тогда как в Нью-Йорке – 14, а Оттаве – 16. Применяя противогололедные реагенты, Москва поступает как «во всех цивилизованных странах». Сергей Собянин однажды в шутку предложил отказаться от них на неделю, чтобы оценить последствия. «Это была бы веселая история», – посмеялся мэр Москвы, намекая, что критики реагентов – невежды, мало что смыслящие в управлении коммунальным хозяйством города.