Генпрокурор Юрий Чайка, находясь с визитом в штаб-квартире Интерпола в Лионе, заявил 12 декабря, что Россия затребует материалы уголовного дела Сулеймана Керимова, «чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, к ответственности в соответствии с нашим национальным законодательством». Это не значит, впрочем, что Керимов будет передан России.

Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября. Французские власти обвинили его в неуплате налогов с суммы от 500 до 700 млн евро. По словам прокурора, который просил арестовать Керимова, деньги «пересекали границу подпольно и подлежали отмыванию путем покупки вилл по смехотворно заниженной стоимости». Двадцать третьего ноября Сулейман Керимов был отпущен под залог пять миллионов евро, но уже 6 декабря апелляционный суд Экс-ан-Прованса увеличил сумму залога до 40 млн. Керимову запрещено покидать пределы Франции, он сдал паспорт.

Прокурор, ведущий дело, в своей речи отметил, что меры судебного контроля несоразмерны личности и размеру благосостояния Керимова.

Сейчас, помимо самого сенатора, по делу задержаны 10 человек. Пока непонятно, какие показания дали эти люди и какие обвинения им предъявлены. По всей видимости, расследование налоговых преступлений займет долгое время, а нас ждет длинный судебно-политический сериал. Среди любителей сериалов распространен термин «рекап», или повторение пройденного, – состоящая из уже показанных фрагментов серия, которая нужна, чтобы разобраться в сюжете целиком. Давайте и мы попробуем сделать рекап, чтобы ответить на некоторые вопросы дела Керимова.