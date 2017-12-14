Владимир Путин проводит сегодня большую пресс-конференцию. В последние годы эти встречи с журналистами, увы, не добавляют ничего нового к образу российского президента: все позиции прояснены, интерпретации важнейших новостей известны заранее. Стоит ли вслушиваться? Мы предлагаем вам не тратить свое внимание на информационный шум, который будет распространяться на протяжении всего дня, а обратиться к чему-то действительно полезному.

Как это сделать? Шаг первый. Подписывайтесь на наш сайт со скидкой 50%. Акция «Republic без Путина» продлится ровно столько, сколько президент будет общаться с журналистами в прямом эфире. Шаг второй. Выбирайте, что читать.

Для примера:

1. Пересказ книги Нейта Сильвера «Сигнал и шум» – о том, как важно отделять нужную информацию от той, которая собьет вас с толку. (И, кстати, еще 66 пересказов лучших книг.)

2. Потрясающее эссе Эндрю Салливана «Когда-то я был человеком» – о том, как гаджеты и соцсети поменяли наше сознание.

3. В меру оптимистичный прогноз развития российской экономики от Михаила Дмитриева.

4. Интервью о бизнесе и судьбе с предпринимателем, инвестором Степаном Пачиковым. И его мудрый ответ о смысле жизни – под занавес.

5. Наш разговор с автором бестселлеров «Sapiens» и «Homo Deus» Ювалем Харари.

6. Колонку Владимира Пастухова «Неудача охотника. Чего на самом деле добивался Сечин, начиная дело Улюкаева».

7. Наконец, статью о том, что у президентской формы правления есть альтернатива – подлинный республиканизм. Впрочем, об этом мы давно говорим.