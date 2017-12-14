Пока президент, настоящий, будущий и, видимо, вечный, ищет ответы на вопросы журналистов (тоже вечные: как вам удается одерживать столько побед сразу во всех областях? когда вырастут надои? подорожает ли животное масло?), ближний круг его тоже в поиске. Политтехнологи, политологи, социологи и прочие граждане, вхожие в правильные двери, ищут интригу для избирательной кампании.

В течение нескольких дней «источники, близкие к администрации», пытались создать ощущение мучительной неопределенности: утверждали, будто нет пока решения, станет ли Путин кандидатом от «Единой России». Вели дискуссии, взвешивали версии. Партийный вариант избавил бы его от необходимости собирать подписи, конечно. Но с другой-то стороны, все ведь понимают, что Путин соберет любое количество подписей россиян. Путин может собрать образцы ДНК, отпечатки пальцев и, если понадобится, сами пальцы. К тому же сбор пальцев – неплохое шоу, для кампании это важно.

Теперь известно точно – Путин станет самовыдвиженцем. То есть ему нужны 500 граждан из разных регионов, готовые поддержать его идею идти в президенты. Это тоже не проблема: и 500 граждан, и пять миллионов из любых регионов, включая Судан и Сирию. Вероятно, в состав группы войдут члены Общероссийского народного фронта, участники созданного хоккеистом Овечкиным движения Putin Team, а также депутаты Госдумы – единороссы и справедливороссы. Наличие в составе инициативной группы думских оппозиционеров, уверены «источники, близкие к», подчеркнет, что Путин – кандидат всех россиян, а не ставленник партии власти.

Придется, правда, пожертвовать президентскими амбициями Сергея Миронова, лидера справедливороссов. И даже явкой – все три избирателя Сергея Миронова потеряют стимул для похода на избирательные участки.

На самом деле, конечно, депутаты от КПРФ и ЛДПР тоже хотели бы выдвинуть Путина, но не могут – у них свои лидеры, а у лидеров неприятная работа: идти соревноваться с заведомым победителем.

Серой тоской веет от таких интриг, но других интриг у них для нас нет, именно такой жвачкой и будут кормить себя, а также редких, но самоотверженных слушателей в ближайшие месяцы политологи, социологи и прочие специальные люди.