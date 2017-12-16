Растения – одна из главных составляющих биомассы на Земле. Еще с античности их было принято относить к одной из низших форм жизни. В определенной степени такое отношение сохраняется и сейчас. Но существует достаточно свидетельств того, что их способности и реакции схожи с теми, которые можно наблюдать у животных – в том числе у человека.

Один из примеров – воздействие анестетиков. Недавнее исследование подтвердило, что у растений, как и у животных, они влияют на целый ряд физиологических процессов. В том числе – блокируют движение. Мимоза стыдливая, которая опускает листья, если к ним прикоснуться (чтобы сделать их менее привлекательными для травоядных животных), осталась неподвижной, когда ее обработали диэтиловым эфиром. То же произошло с хищными растениями – росянкой капской и венериной мухоловкой.

Подобные эксперименты позволяют, по мнению некоторых ученых, говорить о наличии у растений аналога нервной системы. О том, есть ли у них сознание и разум, идут споры. Однако объем данных, которые могут поддержать эту гипотезу, постепенно увеличивается. У растений, как и у людей, могут быть обнаружены пять основных чувств (или, по крайней мере, их аналоги). Они в состоянии запоминать и учиться. Они даже способны к общению – как с растениями, так и с животными.

«Исследования, касающиеся способности к обучению, базируются на данных о людях и животных, – рассуждает эколог из Университета Западной Австралии Моника Гальяно. – Распространено мнение, что растения к этому не способны. Однако нервная система – лишь одно из решений. Память, обучение могут быть возможными и без нее».