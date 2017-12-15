Денис Абрамов / ТАСС

Все познается в сравнении, и сейчас, пожалуй, уже пора ностальгировать по тем временам, когда жанр публичных извинений, приносимых, как можно догадаться, под давлением, был монополизирован чеченскими властями и прежде всего Рамзаном Кадыровым, то есть если в заголовке написано, что кто-то публично извинился, дочитывать было необязательно – и так ясно, перед кем. Сейчас уже неясно; о нарушении монополии государства на насилие много и часто пишут, но оказывается, может нарушаться и монополия Кадырова на получение публичных извинений. Чеченский вождь протоптал тропинку, по которой теперь с удовольствием шагают не только его подданные, но и жители других южных регионов, и на чемпионство в этом сомнительном жанре теперь претендует младший братский народ бывшей Чечено-Ингушетии, до которого грозненские моды традиционно доходят чуть с опозданием, но все равно доходят.

Историка Игоря Пыхалова привезли в Магас год назад. Пыхалов, известный и довольно одиозный сталинист, когда-то одобрительно отзывался о депортации кавказских народов в 1944 году. В кабинете мэра ингушской столицы, стоя под знаменем республики, Пыхалов произнес на камеру явно не собственного сочинения текст извинений перед ингушами, о депортации которых он теперь сожалеет. В сравнении с аналогичными чеченскими видео, герои которых приносили свои извинения, стоя без штанов на беговой дорожке в тренажерном зале, ингушский случай выглядел более цивилизованным, особенно если учесть, что Пыхалова после его извинений принял глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Спустя год новый эпизод мрачного сериала об извинениях выглядит так, что и в чеченской практике аналогов ему не подберешь – после попытки силового нападения на офис телеканала ТНТ, когда телевизионщиков спас только оперативно подъехавший на место ОМОН, сначала гендиректор Comedy Club Андрей Левин приехал извиняться в ингушское постпредство, а спустя несколько дней звезды телеканала ТНТ, на котором выходят в эфир программы Comedy Club, записали специальное видео с извинениями перед «великим ингушским народом», больше похожее на какие-то сценки из армейской жизни, когда на головах солдат зубной или сапожной пастой пишут по буквам «Ингуш сила». Ролик в течение дня много раз был показан в эфире ТНТ.