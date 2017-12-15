Все книги британского писателя и журналиста Джона Сэвиджа так или иначе посвящены молодежной культуре. В середине 1980-х он написал официальную биографию группы The Kinks, а в начале 1990-х – пожалуй, главный свой бестселлер «England's Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock». В книге «Тинейджеры. Зарождение молодежной культуры 1875–1945» (ее перевод вышел в издательстве «Белое яблоко») исследование Сэвиджа охватывает продолжительный семидесятилетний период, в течение которого мир испробовал различные формы воспитания подростков, не исключая самых варварских. Выбранная нами глава – о формировании гитлерюгенда, организации, ставшей оплотом молодежной политики в нацистской Германии.
В нацистской идеологии молодежи отвели особое место. Осознавая, что большинство молодежи родилось и выросло в Веймарской республике, которая бы не отдала свое «сокровенное существо» нацистской революции, Гитлер напряг все силы, чтобы внушить свои идеи новому поколению, еще не сформировавшему свои ценности. Как он заявил в 1933 году: «Когда оппонент говорит “я не перейду на вашу сторону“, я спокойно отвечаю, что “ваш ребенок уже принадлежит нам… вы сами его передадите. Ваши потомки в новом лагере. Вскоре они будут знать только это новое общество и никакого другого“”.