Стоимость подписки на Republic на год для юридических лиц составляет 14 800,00 руб. Цена включает НДС 18%. Пакетное предложение Republic+Дождь и подписка на Republic с ежемесячной оплатой для юридических лиц недоступны. На подписку, оформленную юридическими лицами, акции и скидки не распространяются

Для того, чтобы оформить подписку на юридическое лицо, необходимо направить заявку на buh@republic.ru c реквизитами вашей организации. В ответном письме вы получите скан счета и порядок получения доступа для ваших сотрудников. Подписка для юридических лиц предполагает полное бухгалтерское сопровождение — ежемесячное предоставление счетов-фактуры и актов оказанных услуг.

Юридическое лицо принимает оферту и осуществляет оплату услуг Общества на основании выставленного счета. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ оплата услуг Пользователем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Соглашения на условиях, изложенных в оферте. Договор оферты опубликован на Сайте по адресу: https://republic.ru/proposal

Если у вас есть вопросы по приобретению подписки для юридического лица, отправляйте свой запрос на buh@republic.ru.