Вопреки ожиданиям многих Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Это приговор, полностью отвечающий приоритетам Игоря Сечина, и никто не решился перейти ему дорогу, встав на защиту Улюкаева. Не сделал этого и Владимир Путин: очевидно, не из страха, а из-за отсутствия достаточного желания разбираться в произошедшем. Гораздо проще было поверить старому товарищу на слово. Для Сечина же это было вопросом не только «чести», это стало условием его политической безопасности.

Восемь лет строгого режима – слишком суровый приговор относительно тех ожиданий, которые доминировали в течение этого года (после оглашения решения суда ТАСС со ссылкой на неназванный источник предположил, что Улюкаева могут освободить от отбывания срока в колонии по состоянию здоровья; эксперты сомневаются).