По вечерам наши (и не только) авторы пишут о том, что считают важным. Сегодняшнее письмо – от Юрия Сапрыкина

Искусственный интеллект Путина

Необъявленная президентская кампания В.В. Путина шагает по стране, и главным ее отличием, похоже, становится позиционирование Путина как технологически продвинутого президента: пока все вокруг обсуждают моральный облик Николая II или схему автомата на памятнике Калашникову, Путин встречается с умными подростками, пугает Илона Маска рассуждениями про искусственный интеллект и пусть со скучающим видом, но все же общается с голосовым помощником в «Яндексе» (Russia Today сообщает также, что Путин интересовался у главы «Яндекса» Аркадия Воложа, как скоро роботы начнут есть людей). При всей захватывающей инновационности этого подхода есть одна проблема: путинский электорат состоит не только из сотрудников «Яндекса», и населению надо как-то еще объяснить, зачем все это нужно.

За дело взялась тяжелая артиллерия: воскресный выпуск программы «Время» запустил целую серию репортажей о мире будущего; вчера, например, речь шла о блокчейне. По версии воскресного «Времени», от блокчейна есть ощутимая польза: например, можно отследить весь путь бутылки молока от коровника до прилавка, и если раньше (кто-то кое-где у нас порой) мог разбавлять молоко водой, то прогрессивная технология это сделать не даст. А еще блокчейн позволит объединить все ваши медицинские карты в одну и даст возможность при случае проконсультироваться через интернет с врачом из другого города. Эксперты говорят, что из-за внедрения этих технологий многие могут потерять работу, но беспокоиться не надо – вот раньше боялись, что компьютеры заменят бухгалтеров, а они, напротив, стали для них подспорьем. В следующем выпуске обещают поговорить о биткоинах, про которые тоже спорят – не являются ли они (в переводе на понятный для аудитории язык) очередной финансовой пирамидой?

Вообще, технологический ликбез – это хорошо; наверное, многие из читателей (да и авторов) Republic сами были бы благодарны, если бы им наконец объяснили понятным языком про блокчейн. И наверное, было бы здорово, если бы предвыборная кампания вдруг запустила содержательную дискуссию о том, как новые технологии изменят государство, социальные институты, работу, брак и все на свете, – но кажется, для такого разговора у нынешних СМИ национального охвата нет ни ресурсов, ни компетенции. В переводе многое теряется: если в интерпретации программы «Время» технологии будущего – это что-то среднее между МММ и «Одноклассниками», то для аудитории, хоть что-то в технологиях понимающей, фразы Путина типа «искусственный интеллект – это голова» говорят лишь о том, что президента заставили отбывать номер и ему не терпится заняться чем-то более интересным.

Есть, впрочем, довольно очевидный ход, который подействовал бы на условную «аудиторию интернета» гораздо эффективнее, чем ритуальные поклоны в сторону искусственного интеллекта: пусть кто-нибудь из продвинутых политконсультантов объяснит будущему кандидату №1, что новые технологии, новая социальная и коммуникационная среда, которую они создают, все эти рэп-баттлы и видеоблоги, с которыми сейчас так активно заигрывает официоз, – они в том числе о том, что слова – это просто слова. Что свободный обмен информацией как бы подразумевает, что людей нельзя сажать, штрафовать или бить железной трубой по голове за слова и картинки. Перестаньте сажать за репосты и устраивать кампании оскорбленных чувств из-за фотожаб – это может сработать даже лучше, чем фото в обнимку с самоуправляемым автомобилем. Иначе государство со своим внезапно проснувшимся технократическим интересом будет выглядеть как один продвинутый предприниматель из 90-х, который вроде как стремится очаровать аудиторию интернета, но, в случае чего, подсылает к обидевшим его пользователям бригаду оперов, чтобы те взломали им дверь и утащили в изолятор.

Что еще почитать

1. The Atlantic – о том, как меняются любовь и брак в эпоху тиндера.

2. Эпический текст London Review of Books об истории фейсбука и социальных последствиях, которые влечет за собой его сегодняшняя политика.

3. Славой Жижек – о том, как лидеры США и КНДР воспроизводят логику конфликта национальных государств XIX века, не замечая, как все человечество оказалось в одной лодке и всем нам грозит одна и та же катастрофа.

– Юрий Сапрыкин, руководитель проекта «Полка»

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