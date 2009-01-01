Идеи и слова находятся в состоянии постоянного взаимоопыления. Мысль развивается в соответствии с ходом истории, с ее событиями. Книги по-разному перерабатывают, суммируют мысли своего времени, чтобы потом в свою очередь повлиять на развитие мысли. Так что без натяжки можно сказать, что из книг современности можно вывести систему идей современности.

Разумеется, у нас нет претензии объять необъятное. Мы даже специально сузили свои возможности, решив, что автор может быть представлен только одним произведением, чтобы избежать соблазна поместить полную библиографию своих любимцев.

Мы не делали различия между фикшн и нон-фикшн — в смысле значимости и «отражения времени» это различие несущественно. При этом в абсолютном большинстве случаев мы помещали сюда тексты, которые считаем выдающимися и глубокими, лишь пару раз позволив себе отметить явления, имеющие отношение исключительно к миру массовой культуры, — слишком уж велико их влияние на умы и настроения.

Нас можно упрекнуть в перекосе в сторону англоязычной литературы, в пренебрежении рядом раскрученных текстов. Но наша задача была — предложить первоначальную, хоть и детализированную картину. Наш проект — попытка очертить эту систему и каталогизировать в соответствии с ней главные тексты времени.