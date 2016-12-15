20:26

Избранный президент США Дональд Трамп заставит Россию уважать его страну «больше, чем при каком-либо другом президенте».

Такое заявление Трамп сделал на пресс-конференции 11 января, трансляция шла на телеканале CNN.

Таким образом он ответил на вопрос, что бы ему хотелось сказать российскому президенту Владимиру Путину в связи с предвыборными хакерскими атаками на Вашингтон, за которыми якобы стоит Москва.

По словам Трампа, все государства будут относиться к США с большим уважением, чем при предыдущих президентах. Продолжая тему отношений с Россией, будущий американский лидер заметил, что «кнопки “перезагрузка” нет. Мы либо поладим, либо нет».

Раскрывать подробности встречи со спецслужбами США, которая прошла несколько дней назад и на которой обсуждался доклад о якобы вмешательстве России в выборы американского президента, Трамп не стал.

Говоря о документе, опубликованном СМИ 11 января, где утверждалось о наличии у России компромата на Трампа, будущий президент назвал его «ерундой», которую подготовили «больные люди». Сам факт появления материала он считает «позором».

Термин «перезагрузка» для взаимоотношений Москвы и Вашингтона несколько лет назад предложила проигравшая Трампу на выборах кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Трамп на пресс-конференции заметил, что он во взаимодействии с Россией будет жестким.

«Кто-то действительно верит, что Клинтон была бы с Путиным жестче, чем я?» – сказал он.

Перед этим Трамп, отвечая на вопрос, допускает ли он, что Путин мог содействовать ему в победе на выборах президента США, заявил: «Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив, а не пассив».

На пресс-конференции избранный американский президент несколько раз подчеркнул отсутствие у него связей и каких-либо отношений с Россией.

Трамп стал президентом США по итогам выборов, которые прошли 8 ноября 2016 года, он был кандидатом от республиканцев. В ходе кампании Вашингтон несколько раз обвинял Москву в попытках повлиять на ее итоги, в том числе хакерскими атаками на Демократическую партию.

В январе Трамп заявил, что, по его мнению, атаки никак не сказались на результатах выборов. Обвинения в адрес России политик назвал «охотой на ведьм». Выступая на пресс-конференции 11 января, Трамп допустил, что предвыборные хакерские атаки могли идти из России, но также они шли и из других стран.