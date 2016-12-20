20 января, 23:28

Группа активистов направила в Василеостровский суд коллективный иск с требованием признать незаконным распоряжение комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга о передачи РПЦ Исаакиевского собора. Об этом в фейсбуке написал депутат городского парламента Борис Вишневский.

«Мы полагаем, что оспариваемое Распоряжение, а также действие КИО по изданию этого Распоряжения, незаконны и нарушают наше право на доступ и сохранность объекта культурного наследия», – пояснил депутат.

«Фонтанка» уточнила, что иск подали около 20 человек, в числе которых, помимо Вишневского, числится лидер отделения ПАРНАС и «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров.

О передаче Исаакиевского собора РПЦ стало известно 10 января. По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, несмотря на то, что содержание собора полностью перейдет под контроль РПЦ, музейная функция за ним сохранится.

Петицию против этого решения на сайте Change.org подписали почти 200 тысяч человек. 28 января в «гайд-парке» на Марсовом поле должна была пройти протестная акция, но власти Петербурга отказались ее согласовывать, объяснив свое решение тем, что активисты «Национально-освободительного движения» (НОД) ранее подали заявку на проведения мероприятия обратной тематики.