13:35

Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области стал директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Этим же указом глава государства принял отставку Сергея Митина, который объявил о досрочном сложении губернаторских полномочий 13 февраля. По его словам, он уходит в отставку по собственному желанию и не будет участвовать в губернаторской кампании 2017 года.

В течение февраля об уходе с должностей объявили глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

По данным «Ведомостей», также ожидаются отставки губернаторов Рязанской и Свердловской областей и Карелии. В Кремле после ухода Басаргина заявили, что изменения в губернаторском корпусе продолжатся.

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