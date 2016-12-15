12:26

Мэрия Москвы одобрила заявку на марш памяти Бориса Немцова, который пройдет 26 февраля – в день убийства политика. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти подготовили свои предложения по маршруту акции, которые будут названы позже, добавили в мэрии. Один из организаторов акции Михаил Шнейдер сообщил, что власти предложат провести шествие по прошлогоднему маршруту: по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Оргкомитет марша подал заявку на 30 тысяч участников. Шествие начнется в 14:00 и закончится в 16:00. Организаторы планировали проложить маршрут акции через Большой Москворецкий мост, там участники должны были возложить цветы к месту убийства Немцова.

Политика убили в ночь на 28 февраля в центре Москвы. Следствие считает заказчиком и организатором убийства бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова. Исполнителем убийства следствие считает экс-бойца батальона «Север» Заура Дадаева.