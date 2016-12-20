Сразу после инаугурации Дональда Трампа, из США стали проходить одна плохая новость за другой. Сначала каждый из номинантов на важные должности стремился отличиться дозированной критикой в адрес России. Затем громкий скандал с увольнением советника по национальной безопасности Майкла Флинна, явно поторопившегося обсуждать с российским послом снятие санкций за спиной избранного, но пока еще не инаугурированного главы государства. И, наконец, «холодный душ» персонально от Трампа, поставившего под сомнение «мягкость» политики Барака Обамы в отношении захвата Россией Крыма. Прошедшая вчера первая встреча главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем Реком Тиллерсоном не добавила оптимизма.

Сейчас Россия, кажется, начала перегруппировку своих дипломатических и пропагандистских «сил» для контригры. У России с Трампом было сразу много проблем. Многие из них были известны заранее: это и неустойчивость его положения в Конгрессе, и сильнейшее сопротивление «традиционных элит», и война с журналистами, и проблемная репутация, и многое другое. Эти обстоятельства казались понятными константами, с которыми будет нелегко, но возможно иметь дело.

Неизвестными были гораздо более эфемерные параметры, связанные с психотипом самого Трампа, его умением подбирать людей, держать обещания, наличием политической воли, степенью его реального радикализма, прагматизма, авантюризма, профессионализма. И Москва запаслась терпением в надежде все это выяснить. Но первое разочарование на самом деле пришло вовсе не с номинацией кандидатов на ключевые посты в новой администрации (именно тогда критические замечания в адрес России посыпались как из рога изобилия), а с первым телефонным разговором Путина и Трампа.