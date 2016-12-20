00:57

Московский окружной военный суд отклонил жалобу фигурантов дела о госизмене, которые пожаловались на нарушение при продлении ареста. Об этом сообщает РБК.

Жалобу подали заместитель главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, сотрудник ЦИБ и бывший хакер Дмитрий Докучаев, а также топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Ранее всем фигурантам дела продлили арест. Не уточнялось, какой суд принял решение и до какого срока оно будет действовать. После этого все обвиняемые пожаловались в Московский окружной военный суд на нарушение статьи 109 (сроки содержания под стражей) Уголовно-процессуального кодекса Рф.

Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявили обвинения в государственной измене в пользу США 1 февраля. Дело ведет Следственное управление ФСБ, детали не разглашаются. Адвокат Докучаева Иван Павлов говорил, что ЦРУ к этому делу не имеет отношения. По словам источника РБК, США «не единственное иностранное государство из фигурирующих в деле».

Как писала «Новая газета», Михайлова обвинили в госизмене, поскольку он, возможно, «внедренный в ФСБ сотрудник иностранной разведки». «Практически всем остальным» фигурантам дела предъявили неправомерный доступ к информации.