16:30

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает правильным решение московской администрации снести хрущевки. Однако кирпичные пятиэтажки сносить не стоит, заявил Лужков в интервью Republic.

«Зачем трогать то, что будет работать еще века? Там комфортное жилье. Не надо бороться с какими-то фетишами, надо бороться с плохим жильем. В пятиэтажках, которые были построены во времена Хрущева, жить сегодня нормально, цивилизованно – невозможно. Вот с ними и надо бороться. А прямо под один бульдозер все, в том числе и очень комфортные кирпичные пятиэтажки, – это дикость, это дурное дело», – сказал бывший мэр.

Как подчеркнул Лужков, программа по сносу хрущевок началась еще при нем, в 2009 году и предполагала снос около 1700 домов. После того, как место мэра занял Сергей Собянин, проект закрыли. «Считалось, что прежняя власть неправильно действовала. Общий настрой – останавливать все, что было при Лужкове», – отметил бывший градоначальник.

Лужков подчеркнул, что он очень рад возобновлению проекта. Однако команда Собянина при таком масштабе неизбежно столкнется со сложностями по части финансирования и «отсутствия опыта», добавил он.

Как рассказал экс-мэр, тяжелее всего при сносе старых домов переселять пожилых людей, однако ему удалось найти консенсус в этом вопросе. Финансировалось такое строительство непосредственно за счет строителей, пояснил Лужков.

6 марта «Ведомости» со ссылкой на источники в столичной мэрии сообщили, что в рамках завершения программы по ликвидации хрущевок в Москве снесут около восьми тысяч домов, «на первых порах» расселение будет производиться за счет городского бюджета.Так, по словам одного из собеседников издания, на реализацию проекта московская мэрия выделила 300 млрд рублей. Другой источник сообщил, что новая инфраструктура будет стоить примерно 2,4 трлн рублей.

Президент Владимир Путин 21 февраля поручил Сергею Собянину закончить программу по сносу хрущевок. Собянин заявил, что проект будет реализован в 2017–2018 годах. Как позднее уточнили в пресс-службе мэра, программа будет более длительной.

Эксперты оценили затраты на завершение сноса хрущевок и переселения из них 1 миллиона 600 тысяч человек примерно в 2,5 трлн рублей.