Боевики «Исламского государства» (ИГИЛ) взяли на себя ответственность за нападение на подразделение Нацгвардии в Чечне. Об этом сообщает SITE.
Несколько человек с ножами и огнестрельным оружием в ночь на 24 марта пытались попасть в военный городок Нацгвардии в станице Наурской.
Это заметили военные, в результате вооруженного столкновения погибли шесть гвардейцев и столько же нападавших.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, пытавшиеся проникнуть на базу планировали захватить оружие и затем «совершить резонансные теракты».
Произошедшее обсудил с членами Совета безопасности РФ президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в Кремле следят за этими событиями, Кадыров, заметил Песков, «контролирует ситуацию в Чечне».
В течение 2016 года ИГИЛ неоднократно заявляло о причастности к нападениям на полицейских, в частности в Грозном в декабре. В большинстве случаев группировка брала на себя ответственность за теракты на Северном Кавказе.
В августе ИГИЛ приписало себе себе нападение на пост ГИБДД в Подмосковье. Тогда двое молодых людей напали на сотрудников автоинспекции с топорами, позже их застрелили.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.