17:47

Боевики «Исламского государства» (ИГИЛ) взяли на себя ответственность за нападение на подразделение Нацгвардии в Чечне. Об этом сообщает SITE.

Несколько человек с ножами и огнестрельным оружием в ночь на 24 марта пытались попасть в военный городок Нацгвардии в станице Наурской.

Это заметили военные, в результате вооруженного столкновения погибли шесть гвардейцев и столько же нападавших.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, пытавшиеся проникнуть на базу планировали захватить оружие и затем «совершить резонансные теракты».

Произошедшее обсудил с членами Совета безопасности РФ президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в Кремле следят за этими событиями, Кадыров, заметил Песков, «контролирует ситуацию в Чечне».

В течение 2016 года ИГИЛ неоднократно заявляло о причастности к нападениям на полицейских, в частности в Грозном в декабре. В большинстве случаев группировка брала на себя ответственность за теракты на Северном Кавказе.

В августе ИГИЛ приписало себе себе нападение на пост ГИБДД в Подмосковье. Тогда двое молодых людей напали на сотрудников автоинспекции с топорами, позже их застрелили.