До того, как полиция установила личность смертника в петербургском метро, на телеканале РЕН ТВ появился эксклюзивный материал – фотография террориста. За несколько минут в СМИ разлетелся снимок дальнобойщика из Башкирии Ильяса Никитина. Как выяснилось позже, он никак не был причастен к теракту, но люди запомнили его лицо – сначала c ним не захотели садиться в самолет, а потом попытались уволить с работы.

Никитин не единственный человек, оказавшийся в подобной ситуации. Почти каждая трагедия сопровождается ошибочными сведениями о ее виновниках, и невиновным эти ошибки стоят работы и здоровья. Мы вспомнили другие такие случаи и поговорили с людьми, которые стали невольными жертвами ошибок СМИ.

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