19:37

Московская прокуратура объявила предостережение организаторам акции «Открытой России» под названием «Надоел». Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Организаторам мероприятия – Марии Бароновой и Якову Ермакову объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», – говорится в сообщении.

Изначально Баронова подала заявку на проведение акции у Администрации президента. В мэрии Москвы предложили перенести ее на проспект Сахарова. Предложение объяснили тем, что через Славянскую площадь проходит 12 маршрутов общественного транспорта, это также помешает автомобилистам и пешеходам.

Баронова ответила, что «любая другая точка не имеет смысла», но объявила о готовности «вступить в переговоры» с мэрией.

Акция «Надоел» предназначена для того, чтобы активисты передали заявление президенту Владимиру Путину с просьбой не выдвигаться на этот пост в четвертый раз, а завершить политическую карьеру. Заявки на проведение акции подали в 20 городах России. По данным на 20 апреля, ее согласовали в 11 городах.