Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, принадлежащий семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева, расширил свои территории до 640 тысяч гектаров и стал четвертым по величине владельцем сельскохозяйственных земель в России. Об этом пишут «Ведомости», знакомившиеся с рейтингом консалтинговой компанией BEFL.
В 2016 году территории Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева увеличились на 40%, что позволило предприятию подняться с шестой строчки в рейтинге.
На первом месте в рейтинге BEFL по-прежнему осталась группа «Продимекс» Игоря Худокормова (790 тысяч гектаров земли), на втором – «Русагро» Вадима Мошковича (670 тысяч гектаров земли), на третьем – агропромышленный холдинг «Мираторг» (644 тысяч гектаров земли).
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева создан в 1993 году отцом министра сельского хозяйства и бывшего губернатора края Александра Ткачева. Предприятие, акционером которого числится брат Ткачева Алексей, считается одним из крупнейших в Краснодарском крае.
Семья министра выращивает зерновые культуры, а также занимается производством сыра, свинины и говядины. Как писали «Ведомости», в 2016 году агрохолдинг купил птицефабрику «Акашевская» в Марий Эл. Это предприятие считается крупнейшим производителем мяса птицы в России и одним из главных проектов Россельхозбанка.
Впервые в десятку сельскохозяйственных предприятий по версии BEFL агрохолдинг семьи Ткачева вошел в апреле 2016 года, тогда на счету у предприятия было 456 тысяч гектаров земли.
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