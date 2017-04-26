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Стоимость поставок электроэнергии из России самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) может составить 3 млрд рублей в год. Такую оценку привел директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, пишет в номере от 26 апреля газета «Ведомости».

По словам Пикина, в год российская сторона может направить в ЛНР около 2 млрд киловатт-часов. На оптовом рынке РФ один киловатт-час стоит 1,5 рубля.

Пикин отметил, что российские компании могут попасть под международные санкции, если заключат договор на поставки с ЛНР. Он предположил, что поставки, скорее всего, спишут как потери в электросетях при передаче энергии, а конкретных поставщиков выбирать не станут.

О том, что правительство РФ решило поставлять в Луганскую область электричество «в рамках гуманитарной поддержки», стало известно 25 апреля. Это произошло после того, как Украина прекратила электроснабжение региона. В Кремле отметили, что такое решение Киева – «еще один шаг на пути отторжения Украиной от себя территорий».