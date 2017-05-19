МТС начнет предоставлять услуги в сфере информационной безопасности. Об этом сообщает РБК.

Компания будет использовать свой центр информационной безопасности (SOC), который начал круглосуточно мониторить ситуацию в январе 2017 года.

«Создание собственного SOC доступно не каждой компании. С другой стороны, мы поняли, что наш центр может обслуживать не только внутренние нужды», – рассказал представитель мобильного оператора.

МТС уже предоставляет услуги нескольким компаниям в тестовом режиме. Их названия не разглашаются. Отмечается, что от атаки вируса WannaCry МТС удалось защитить и себя и своих клиентов.

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Выручка МТС в России снизилась, поэтому ей приходится выходить на новые рынки, отмечает издание. Президент компании Андрей Дубровсков, однако, заявил, что кибербезопасность не станет для них новым рынком, так как она связана со сферой коммуникаций.

По данным PwC, в 2016 году в России число инцидентов, связанных с информационной безопасностью, выросло на 18%.

Последней крупной атакой хакеров на компьютеры стало распространение вируса WannaCry. За несколько дней вирус заразил 300 тысяч компьютеров в 150 странах. В «Лаборатории Касперского» предположили, что его создали хакеры из Северной Кореи, которые входят в группировку Lazarus.