Обыск у режиссера Кирилла Серебренникова дома и на работе проходит по делу о хищениях в «Гоголь-центре». Об этом РБК сообщил знакомый с расследованием источник.

ТАСС передает, что обыск у режиссера и в «Гоголь-центре» проводит СК.

«Задержанных пока нет. Будут проведены допросы и иные следственные действия», – сообщил источник агентства, добавив, что расследование связано с хищением средств.

По данным «Дождя», в «Гоголь-центр» пришел ОМОН. Об обыске у Серебренникова стало известно утром 23 мая.

Источник «Интерфакса» сообщает, что речь идет о статье 160 УК РФ (растрата). Дело завели по факту хищений неустановленными чиновниками департамента культуры Москвы.

По данным РБК, дело заведено по статье о хищении в особо крупном размере, ущерб – чуть больше миллиона рублей.

Корреспондент «Интерфакса» передает, что у служебного входа «Гоголь-центра» стоят люди в балаклавах и темной форме с нашивкой «ФСБ».

Заметка дополняется.