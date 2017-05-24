Президент Владимир Путин назвал «дураками» организаторов обыска у художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, передает «Коммерсантъ».

«Да дураки», – сказал Путин, отвечая на вопрос художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова о том, по какой причине проводился обыск.

Миронов 24 мая общался с Путиным во время получения государственной награды в Кремле. Он, кроме того, передал президенту письмо в поддержку Серебренникова. По словам Миронова, Путин назвал обыск «неадекватной мерой».

@widget type=post-embed id=83245

Обыски в квартире у Серебренникова и в самом театре прошли 23 мая. Как заявили в Следственном комитете, они связаны с делом о хищении в 2011–2014 годах 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных «на развитие и популяризацию искусства» организации «Седьмая студия», основанной Серебренниковым в 2011 году.

По делу также задержаны бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева.

Серебренникова допросили как свидетеля по делу о хищениях и отпустили, обязав повторно явиться к следователю. По неподтвержденным данным, при обыске в квартире Серебренникова нашли наркотики; сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 24 мая радиостанция «Говорит Москва» обратила внимание, что на мобильном телефоне режиссера включен автоответчик на немецком языке.