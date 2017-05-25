Департамент транспорта Москвы попросил автомобилистов отказаться от поездок по Садовому кольцу и улицам Большая Лубянка и Сретенка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента.
«Просим водителей избегать маршрутов по данным улицам без необходимости», – заявили в пресс-службе.
В столичной мэрии объяснили, что просьба к водителям связана с работами по программе благоустройства «Моя улица», которые продолжаются в центре Москвы. «В связи с введенными ограничениями наблюдается ухудшение транспортной ситуации в центре города с увеличением загрузки до 8–9 баллов в часы пик», – отметили в департаменте транспорта.
В конце апреля московские власти уже обратились к жителям города с просьбой использовать общественный транспорт для поездок в центр из-за ремонта по программе «Моя улица». В мэрии отмечали, что основные затруднения придутся на Садовое и Бульварное кольца и прилегающие улицы.
Вечером 24 мая сервис «Яндекс.Пробки» сообщил, что заторы в Москве впервые в мае достигли 9 баллов.
Программа «Моя улица» началась в Москве в 2015 году. За два года отремонтировали более ста улиц, а сумму работ РБК оценило в 45 млрд рублей. В 2017 году, по подсчетам РБК, траты на благоустройство Садового и Бульварного колец достигнут 15,3 млрд рублей.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.