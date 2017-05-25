В Роскомнадзоре подтвердили, что ведомство обращалось к мессенджеру Telegram с требованием предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По его словам, компания пока не ответила на запрос, но у Telegram еще есть время. Жаров также добавил, что ведомство поддерживает законопроект о регулировании мессенджеров, внесенный в Госдуму 24 мая.

@widget type=post-embed id=83008

Ранее в Роскомнадзоре называли слухами информацию об обращении в Telegram. В самой компании заявляли, что не будут сотрудничать с российскими властями и спецслужбами, те не получат от мессенджера «ни бита» информации.

16 мая «Ведомости» рассказали о содержании письма Роскомнадзора. Ведомство запросило информацию о продукте, в том числе название, страну регистрации, адрес, а также электронный адрес администратора ресурса и провайдера хостинга. Как отмечалось в запросе, если компания откажется предоставлять информацию, Telegram заблокируют.

Администраторы каналов в Telegram написали петицию создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой не допустить блокировки сервиса в России. В Telegram позднее отметили, что информация о возможной блокировке – провокация и сплетня, как и петиция, запущенная одним человеком «исключительно ради пиара своего канала».

Если угроза будет реальной, то комментарии по этому поводу появятся в твиттерах Дурова и самого мессенджера, а также в его официальном блоге, добавили в компании.