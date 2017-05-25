Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил о нарушении человеческих прав рабочих, которые занимаются стройкой «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на письмо Инфантино к четырем футбольным ассоциациям северных стран.

В письме указывается, что на строительство «Зенит-Арены» были направлены мужчины из Северной Кореи, чьи условия работы «ужасны».

Инфантино отметил, что «ФИФА осведомлена и решительно осуждает часто ужасающие условия труда, в которых гражданам Северной Кореи приходится работать в разных странах мира». Помимо России, северокорейские рабочие эксплуатируются в Китае и на Среднем Востоке.

Проверки рабочих проходили в ноябре 2016 года. Отмечается, что в марте 2017 года на стройке арены уже не было замечено работников из КНДР.

Вице-премьер-РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в интервью ТАСС ответил на критику Инфантино. Он заявил, что работы на стадионе ведутся в соответствии со всеми требованиями ФИФА.

«Всем (рабочим стадиона “Санкт-Петербург”) были заплачены деньги. Все в соответствии с требованиями ФИФА. У нас ведется мониторинг условий труда, он постоянно публикуется, никаких вопросов не было и нет, у нас в стране жесткое трудовое законодательство», – отметил Мутко.

В марте была опубликована статья в норвежском журнале Josimar под названием «The Slaves of St Petersburg» («Рабы Санкт-Петербурга»). В ней журналист рассказал о том, что на стройке «Зенит-Арены» работают как минимум 110 северокорейцев. Журналист отмечал, что строители жили в складских контейнерах за стадионом. В статье приведены сообщения местных изданий, в которых рассказывалось о смерти одного из северокорейцев после сердечного приступа.