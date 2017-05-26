Глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявила, что большинство участников протестных акций «Он нам не Димон» не знают, что такое коррупция. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва», слова Васильевой приводит ТАСС.

Как отметила министр образования, после акции была проведена аналитическая работа.

«Дать определение, что такое коррупция, 70% не смогли. Это к слову о том, за что и как. Прежде всего, работа должна вестись планомерно и четко с теми, кто их пытается вывести», – сказала она.

Васильева подчеркнула, что «дети должны быть вне политики» и добавила, что «молодежи в любое время свойственно быть очень любвеобильной и романтической».

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что «популистские обвинения» в адрес властей о коррупции – это следствие недостаточной информированности «активистов».

Масштабные акции против коррупции прошли 26 марта почти в ста российских городах. Поводом для них стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева. Во многих городах акции закончились массовыми задержаниями, было заведено несколько уголовных дел.

Сам Медведев прокомментировал расследование лишь спустя месяц после публикации. Он назвал компромат «чушью и бумажками», а также сравнил его с «компотом».