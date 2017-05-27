При Белом доме организуют специальный «оперативный штаб», который займется реагированием на обвинения участников предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в связях с Россией. Об этом Reuters сообщили источники из окружения американского лидера.

В состав штаба войдут опытные политические консультанты, бывшие менеджеры компаний, юристы. По информации агентства, в частности речь идет о зяте и советнике президента США Джареде Кушнере, советнике по стратегическим вопросам Стивене Бэнноне, а также об экс-менеджере предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски.

Как пояснило Reuters, идея создать такой штаб стала актуальной после того, как Министерство юстиции США назначило бывшего директора Федерального бюро расследований Роберта Мюллера специальным советником по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы.

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