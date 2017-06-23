Рост промышленности, о котором сообщал Росстат, связан с новыми методами подсчета данных и не отражает реальную картину развития производства. Об этом говорится в отчете экономистов РАНХиГС и Института Гайдара, проанализировавших официальную статистику за последние три года.

В докладе отмечается, что если использовать прежнюю методику подсчета, которая действовала до ноября 2016 года, то «небольшое увеличение объемов производства сопровождается близкими к нулю темпами роста большинства отраслей промышленности». Таким образом, по сравнению с 2014 годом российская промышленность находится в минусе.

«Анализ выделенной экспертами Института Гайдара трендовой составляющей индексов промышленного производства говорит о наличии небольшого роста в ряде отраслей промышленности, который, однако, пока не перерос в общую тенденцию и за редким исключением является следствием государственных субсидий, а не конкурентоспособности продукции», – отмечается в отчете.

При этом подчеркивается, что «как и раньше, субсидии получают “отдельные избранные собственники”».

Изначально Росстат оценивал спад промпроизводства в 2015–16 годах в 3%, но после ноябрьского поручения президента России Владимира Путина ускорить темпы развития российской экономики ведомство решило пересчитать данные с использованием нового Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). В итоге кризис в экономике объявили статистической ошибкой. Согласно новым результатам, спад 2015-го года сократился с 3,4% до 0,8%, а в 2016-м году «появился» рост на 1,3%, увеличившийся к маю до рекордных за пять лет 5,6%.

Если же считать показатели темпов роста промпроизводства по старой методологии (ОКВЭД-2007), с июля 2014-го по апрель 2017 года объемы выпуска в целом упали на 1,8%. Производство машин и оборудования за три года сократилось на 8,3%, электрооборудования – на 11,6%, транспортных средств – на 25%, отмечают эксперты.

В феврале Росстат во второй раз пересмотрел оценку по динамике ВВП России в 2015 году и пришел к выводу, что отечественная экономика сократилась на 2,8%. При этом в январе ведомство улучшило этот показатель с 3,7%и до 3%. Позднее экономисты, опрошенные Bloomberg, рассказали, что сокращение спада ВВП связано с пересмотром метода расчета расходов России на оборону.

В апреле Росстат перешел в ведение Минэкономразвития. Ранее «Ведомости» писали, что вернуть Росстат решили из-за недовольства федеральных чиновников качеством статистики. Кроме того, подчеркивалось, что Росстат задерживает публикации и пересчитывает данные, в частности, это вынудило Минэкономразвития отложить передачу в правительство обновленного макропрогноза.