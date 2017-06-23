Cчетная палата обнаружила в работе МВД в 2016 году нарушений на 6,8 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на материалы портала государственного финансового аудита.

Главное нарушение связано с закупками информационных систем, программного обеспечения и коммуникационной инфраструктуры. Как поясняет РБК, закупки в этой сфере для госструктур проводят только по плану информатизации. Этот документ для каждого госоргана отдельно утверждают министерства связи, финансов и экономического развития.

Аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что МВД заключило с подрядчиками почти 40 тысяч контрактов еще до того, как этот план подписали.

Всего Счетная палата нашла в МВД 25 нарушений, большинство из них не причинили бюджету ущерба, уточняет РБК. При этом аудиторы не стали раскрывать их деталей, сославшись на содержащуюся в заключении Счетной палаты гостайну. В МВД оперативно не ответили на запрос РБК.

В Счетной палате также не сообщили, будет ли ведомство просить Генпрокуратуру проверить деятельность МВД.