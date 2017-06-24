Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки, написал обращение в стихах президенту России Владимиру Путину. Полный текст обращения приводит телеканал «Дождь».
«“Вы, Маркелов, взяли взятку”.
Кто вам это рассказал?
Отвечаю по порядку:
Взятку, взятку я не брал», – говорится в стихах Маркелова.
В обращении Маркелов отмечает, что был готов служить Путину, «бросая все на свете», а теперь его детям «не на что, простите, жить».
«Мое горе не измерить,
И, по правде говоря,
Продолжаю все же верить
В справедливого царя.
Миловать – прерогатива
Праведных государей.
Их божественная нива –
За грехи прощать людей», – заключает Маркелов.
Маркелова арестовали в середине апреля 2017 года; в июне Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 12 сентября. Бывшего губернатора обвиняют в получении взятки в 235 млн рублей, сам Маркелов свою вину отрицает.
Путин отправил Маркелова в отставку 6 апреля. В Кремле указывали, что были в курсе о ведущемся в отношении главы Марий Эл деле, но «ротация руководства республики в первую очередь связана с длительным сроком пребывания Маркелова в должности».
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