Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки, написал обращение в стихах президенту России Владимиру Путину. Полный текст обращения приводит телеканал «Дождь».

«“Вы, Маркелов, взяли взятку”. Кто вам это рассказал? Отвечаю по порядку: Взятку, взятку я не брал», – говорится в стихах Маркелова.

В обращении Маркелов отмечает, что был готов служить Путину, «бросая все на свете», а теперь его детям «не на что, простите, жить».

«Мое горе не измерить, И, по правде говоря, Продолжаю все же верить В справедливого царя. Миловать – прерогатива Праведных государей. Их божественная нива – За грехи прощать людей», – заключает Маркелов.

Маркелова арестовали в середине апреля 2017 года; в июне Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 12 сентября. Бывшего губернатора обвиняют в получении взятки в 235 млн рублей, сам Маркелов свою вину отрицает.

Путин отправил Маркелова в отставку 6 апреля. В Кремле указывали, что были в курсе о ведущемся в отношении главы Марий Эл деле, но «ротация руководства республики в первую очередь связана с длительным сроком пребывания Маркелова в должности».