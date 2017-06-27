Роскомнадзор учредил комиссию, мнение которой будет учитываться при возникновении «спорных вопросов» по блокировке сайтов. Об этом сообщает RNS, в распоряжении которого оказалась копия соответствующего приказа ведомства.

Комиссия будет состоять из 12 человек. Среди них два сотрудника Rambler&Co, представитель Mail.ru Group. четыре чиновника из Роскомнадзора (в том числе заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин), начальник департамента информационной политики управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, два сотрудника МВД, представитель ФНС и чиновник из Роспотребнадзора.

По словам официального представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, после того, как ведомство получает сообщение о размещении в интернете «контента с признаками противоправной информации», оно направляет на экспертизу в уполномоченные органы. К ним относятся Роспотребнадзор (информация о суицидах), Федеральная налоговая служба (азартные игры), МВД (наркотики) и сам Роскомнадзор (детская порнография).

Эксперты уполномоченных органов направляют свои рекомендации насчет блокировки сайтов должностным лицам уполномоченного органа, В свою очередь, должностные лица приминают итоговое решение о признании информации запрещенной, после чего Роскомнадзор блокирует сайт.

Теперь же, если должностное лицо уполномоченного органа будет не согласно с выводами эксперта, оно будет отправлять материал на экспертизу в комиссию, а после этого принимать окончательное решение.

Ранее Роскомнадзор обновил для провайдеров рекомендации, касающиеся способа блокировки сайтов. Служба рекомендует фильтровать трафик через DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика), а не по IP, чтобы избежать «случайной» блокировки ресурсов, не нарушивших закон.

Заметка дополняется.