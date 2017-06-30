В Амурской области песок для строительства космодрома Восточный добывали с нарушениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Добыча велась при помощи 16 самосвалов и одного экскаватора, который был позже изъят сотрудниками министерства [природных ресурсов региона]. На самосвалах был изображен логотип “Спецстрой России”. В настоящее время ведется административное расследование», – цитирует агентство сообщение правительства Амурской области.

Лицензию на добычу песка выдавали «Дальспецстрою», но техническая документация предприятия «не приведена в соответствие с законодательством, что является нарушением и препятствует осуществлению добывающей деятельности», уточнили региональные власти.

«Дальспецстрой» – генеральный подрядчик строительства космодрома. Бывший глава компании Юрий Хризман стал фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве Восточного. По данным следствия, ущерб от его действий составил 5,2 млрд рублей.